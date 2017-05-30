أرسلت «حملة مقاطعة داعمي (إسرائيل) في لبنان» رسالة أمس إلى «مكتب مقاطعة (إسرائيل)» في وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أنّ الفيلم الأميركي «المرأة الخارقة Wonder Woman » إخراج «باتي غنكينز»، المزمع طرحه في الصالات اللبنانية بدءاً من بعد غد الخميس، تؤدي بطولته ملكة جمال الكيان الصهيوني لعام 2004 والمجنّدة في جيش الاحتلال «غال غادو» فيه دور البطولة.

وكانت عدد من المواقع الفنية (الإسرائيلية) أثارت تساؤلات، في شأن فيلم «المرأة الخارقة»، وهو الفيلم الذي يعرض في لبنان بداية من غد، ومن المنتظر أن يمتد عرضه لموسم الصيف.

وزعم موقع «المغرد (الإسرائيلي) الإخباري، إن أهمية عرض هذا الفيلم يعود لجنسية البطلة (غادو)، والتي ادعى الموقع (الإسرائيلي) بأنها تتمتع بشعبية كبيرة في الكثير من الأوساط الفنية بالعالم.

وأعد الموقع تقريراً ادعى عنوانه أن «فيلم ببطولة (إسرائيلية) يغزو دور السينما في بيروت»، مشيراً إلى ما قال إنه «حساسية الأمر، خاصة وأن الكثير من العرب لا يعرفون أن بطلته (إسرائيلية)».

وأشار الموقع أن «غادو» سبق أن شاركت في عدد من الأفلام، أبرزها «باتمان وسوبرمان: فجر العدالة» حيث قدمت دور «ووندر وومن» (المرأة الخارقة).

وسبق لـ«غادو» أن شاركت في محافل فنية. كما أن لها الكثير من الصور الخاصة مع الرئيس (الإسرائيلي) الراحل «شيمون بيريز» والكثير من المسؤولين (الإسرائيليين)، وهي الصور التي انتشرت وبقوة عقب إعلان نشر الفيلم في لبنان.

وطلبت «حملة مقاطعة داعمي (إسرائيل) في لبنان» من مكتب «إيلاءَ هذه المسألة الخطيرة ما تستحقّه من اهتمام».

وذكّرت الحملة بدعم هذه الممثِّلة لقوات الاحتلال (الإسرائيليّة) علناً إبّان عدوانها الهمجيّ على قطاع غزّة في عام 2014

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