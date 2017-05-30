تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمساعدات غذائية جزائرية تم إسقاطها عن طريق الخطأ من الجو في مناطق تابعة لقوات المعارضة.

ووفقا لما تم تداوله فإن المساعدات الغذائية من إنتاج شركة “سفيتال” الجزائرية، وتم إسقاطها بمنطقة دير الزور.

جزائر المومياء بو تفليقة ترسل منتجاتها الغذائية لمليشيات إيران والأسد التي تقتل الشعب السوري ، منتوجات شركة سفيتال للمليشيات في دير الزور pic.twitter.com/GKqet5ZTqp — مواطن مندس (@Mnds_Sy) May 30, 2017

وتداول الناشطون معلومات الشركة المنتجة للتأكيد بان هذه المساعدات قادمة من الجزائر، حيث اتضح بأن الشركة جزائرية وتم إنشاؤها عام 1998، لصاحبها يسعد ربراب.

وبحسب المعلومات فإن الشركة تقدم خدماتها في كثير من الدول، منها الجزائر وتونس وروسيا وفرنسا وأوكرانيا ومالي.

من جانهم صب ناشطون غضبهم على النظام الجزائري ورئيسه عبد العزيز بوتفليقة، واصفين إياه بالطاغية مستنكرين دعمه لبشار الأسد الذي قتل من شعبه أكثر من 600 ألف شخص وهجر الملايين.

@Mnds_Sy @BassamJaara ماهذه الخيانة والدياثة الى اين تصلون الى اي حد؟! — Meme70 (@MriamXc) May 30, 2017

@Mnds_Sy @BassamJaara توصلت لحقيقه انه لتكون طاغيه ليس عليك ان تكون صحيح الجسد يكفي ان تكون بلا قلب ولا تمتلك ضمير. الْخِزْي والعار #لابوتفليقه الله يفلق راسه — 💕سوسو💕 (@SN5AA) May 30, 2017

@Mnds_Sy @BassamJaara هذا جزاء مد الثوار الجزائريين خلال فترة التحرير بالمال والسلاح..وتمد اعداء الثورة.. قبحه الله — zilzal (@zilzal01) May 30, 2017

يشار إلى أن النظام الجزائري يعتبر من احد الداعمين الرئيسيين لنظام بشار الأسد، حيث تعتبر الجزائر المصدر الرئيسي لتزويد النظام السوري بالوقود والنفط والذي يستخدم بشكل أساسي لتسيير المعدات العسكرية من دبابات ومدرعات وحتى الطيارات، والتي يتم استخدامها ضد الشعب السوري المنتفض ضد بشار الأسد.

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