شن المعارض والمحلل السياسي السوري، بسام جعارة هجوما عنيفا على الأنظمة العسكرية الحاكمة في البلاد العربية، ناعتا رئيس النظام السوري بـ”الحيوان” والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الخسيس”، مؤكدا على أنه ما لم تسقط الانظمة العسكرية فإن المنطقة لن تهدأ حتى لو تمت الإستعانة بالشياطين، على حد قوله.

وقال “جعارة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من حيوان دمشق الى الخسيس السيسي مرورا بالجنرال حفتر وبقية الأوباش .. اذا لم يسقط حكم العسكر لن تهدأ المنطقة ولو استعانوا بالشياطين”.

من حيوان دمشق الى الخسيس السيسي مرورا بالجنرال حفتر وبقية الأوباش .. اذا لم يسقط حكم العسكر لن تهدأ المنطقة ولو استعانوا بالشياطين — بسام جعارة (@BassamJaara) May 30, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا القصف المصري لدرنة الليبية قائلا: ” عندما بحث مجلس الامن فرض عقوبات على الحيوان بسبب قصف خان شيخون بالكيماوي عارضت مصر بدعوى ضرورة اجراء تحقيق ولكنها قصفت ليبيا دون تحقيق”.

عندما بحث مجلس الأمن فرض عقوبات على الحيوان بسبب قصف خان شيخون بالكيماوي عارضت مصر بدعوى ضرورة اجراء تحقيق ولكنها قصفت ليبيا دون تحقيق — بسام جعارة (@BassamJaara) May 30, 2017

وكانت مصادر قد كشفت أن القصف المصري لمجلس شورى مجاهدي درنة كان مرتب له مسبقا، حيث اوحت المصادر أن العملية الإرهابية التي تعرض لها أقباط المنيا يوم الجمعة الماضي، اتخذها نظام السيسي كذريعة لتنفيذ الهجوم.

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