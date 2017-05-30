شن المعارض والمحلل السياسي السوري، بسام جعارة هجوما عنيفا على الأنظمة العسكرية الحاكمة في البلاد ، ناعتا رئيس النظام السوري بـ”الحيوان” والرئيس المصري عبد الفتاح بـ”الخسيس”، مؤكدا على أنه ما لم تسقط الانظمة العسكرية فإن لن تهدأ حتى لو تمت الإستعانة بالشياطين، على حد قوله.

 

وقال “جعارة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” من حيوان دمشق الى الخسيس السيسي مرورا بالجنرال وبقية الأوباش .. اذا لم يسقط حكم العسكر لن تهدأ المنطقة ولو استعانوا بالشياطين”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا القصف المصري لدرنة الليبية قائلا: ” عندما بحث فرض عقوبات على الحيوان بسبب قصف خان شيخون بالكيماوي عارضت بدعوى ضرورة اجراء تحقيق ولكنها قصفت دون تحقيق”.

 

وكانت مصادر قد كشفت أن القصف المصري لمجلس شورى مجاهدي كان مرتب له مسبقا، حيث اوحت المصادر أن العملية الإرهابية التي تعرض لها أقباط يوم الجمعة الماضي، اتخذها نظام السيسي كذريعة لتنفيذ الهجوم.

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