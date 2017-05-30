شن الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد هجوما شرسا على الكاتب السعودي وومدير مركز المسبار الإماراتي، منصور النقيدان، ناعتا إياه بالعلماني الملحد والمنافق، وذلك على إثر إعادة تداول فيديو سابق له يصف فيه السعوديين بالحمير.

وقال “ابن فهد” في تدوينات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هذا النقيدان وهو كان منى, اللهم إنه نافق ثم ألحد وتعلمن, وهو يصف أهل بلاد نبيك بأننا حمير وبقر, وعزتك يشرفنا ان نعبدك ولوكنا حمير#رب_إني_مغلوب_فانتصر”.

@KSA_ASHOM هذا النقيدان وهوكان منى,اللهم إنه نافق ثم ألحدوتعلمن,وهويصف أهل بلادنبيك بأننا حميروبقر,وعزتك يشرفناان نعبدك ولوكناحمير#رب_إني_مغلوب_فانتصر — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) May 29, 2017

وأضاف قائلا: “أعلموا أن الله غني حميد,لو إجتمع الثقلان على الشرك لن ينقصوامن ملك الملك سبحانه,يصف أهل هذه البلادحمير وبقر #رب_إني_مغلوب_فانتصر”.

أعلموا أن الله غني حميد,لوإجتمع الثقلان على الشرك لن ينقصوامن ملك الملك سبحانه,يصف أهل هذه البلادحميروبقر #رب_إني_مغلوب_فانتصر — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) May 29, 2017

كما توجه بخطابه إلى الكاتب الصحفي الليبرالي والموالي للإمارات محمد آل الشيخ بعد أن اتهم ابن تيمية باستسهال القتل قائلا: ” خساره فيك إسم محمد, ياتافه تسب ابن تيميه عدوآ وبهتان؟أنت اللي عندك إسهال شيطاني وليس هو,أسأل الله أن يطيل عمرك ويعمي بصرك ويعرضك للفتن آمين”.

@alowesi901 خساره فيك إسم محمد,ياتافه تسب ابن تيميه عدوآوبهتان؟أنت اللي عندك إسهال شيطاني وليس هو,أسأل الله أن يطيل عمرك ويعمي بصرك ويعرضك للفتن آمين. — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) May 29, 2017

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