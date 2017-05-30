شن الأمير السعودي هجوما شرسا على الكاتب السعودي وومدير الإماراتي، منصور النقيدان، ناعتا إياه بالعلماني الملحد والمنافق، وذلك على إثر إعادة تداول فيديو سابق له يصف فيه بالحمير.

 

وقال “ابن فهد” في تدوينات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” هذا النقيدان وهو كان منى, اللهم إنه نافق ثم ألحد وتعلمن, وهو يصف أهل بلاد نبيك بأننا حمير وبقر, وعزتك يشرفنا ان نعبدك ولوكنا حمير#رب_إني_مغلوب_فانتصر”.

 

وأضاف قائلا: “أعلموا أن غني حميد,لو إجتمع على الشرك لن ينقصوامن ملك الملك سبحانه,يصف أهل هذه البلادحمير وبقر #رب_إني_مغلوب_فانتصر”.

 

كما توجه بخطابه إلى الكاتب الصحفي الليبرالي والموالي للإمارات بعد أن اتهم باستسهال القتل قائلا: ” خساره فيك إسم محمد, ياتافه تسب ابن تيميه عدوآ وبهتان؟أنت اللي عندك إسهال شيطاني وليس هو,أسأل الله أن يطيل عمرك ويعمي بصرك ويعرضك للفتن آمين”.

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