كشف موقع “بي بي سي” البريطاني أن الجزائري رياض محرز يُفكر بمغادرة فريق ليستر سيتي، وأعلن ذلك في تصريحات نقلها الموقع الرياضي، وهو الأمر الذي ينفي كل الأخبار السابقة التي كانت تشير إلى أن بطل “البريميرليغ” لعام 2016 سيُجدد للجزائري.

وكان تقارير صحافية أشارت، في وقت سابق، إلى أن الجزائري رياض محرز أكد أنه يريد البقاء مع ليستر سيتي بعد مفاوضات ناجحة مع رئيس النادي، خصوصاً بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016-20177، لينشر موقع “بي بي سي” معلومات مناقضة لكلام محرز.

ووفقاً للموقع البريطاني الرياضي قال محرز: “بكل احترام لقد أطلعت فريق ليستر سيتي أنني أريد المغادرة وأريد أن أكون صريحاً، لقد أبلغت النادي رغبتي بالرحيل لأن الوقت حان لكي أتقدم إلى الأمام، لقد ساهمت في نجاح الفريق”.

وبهذه التصريحات يفتح محرز باب الرحيل الذي سيجعل الأندية الراغبة بالتعاقد معه التقدم إلى ليستر سيتي بغية الحصول على خدمات الجزائري في موسم 2017-2018، وهناك كثير من الأندية الأوروبية المهتمة، وخصوصاً برشلونة الإسباني وموناكو الفرنسي.

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