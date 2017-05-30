وقع الفنان الجزائريّ “الشاب خالد”، ضحية مقلب الفنان الكوميدي رامز جلال، في برنامجه “رامز تحت الأرض”، بعدما استضافه في الحلقة الرابعة من البرنامج الذي يُعرض على قناة “MBC مصر”.

وأصيب “الشاب خالد”، بصدمة كبيرة بعد اكتشافه حقيقة مقلب “رامز”، وقال غاضباً: “ولاد الحرام”، ثم سجد على الأرض شكرا الله دون أن يلمس برأسه الأرض.

وأبدى لرامز أنه تعرض للخوف الشديد عقب ابتلاع الرمال المتحركة للسيارة، وظهور السحلية المرعبة.

ولم تصدر من الشاب خالد أية ألفاظ خارجة أو شتائم على غرار حلقة الفنانة فيفي عبده التي تم تسجيل 55 “تووت” في حلقتها، واللاعبين كهربا ومؤمن زكريا، بالرغم من الخوف الشديد الذي تعرض له أثناء المقلب.

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