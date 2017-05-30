نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، مقطع فيديو يكشف قيام السلطات السودانية بالتحفظ على شحنة برتقال مصرية محقونة بدماء ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي.

ووفقا لما ورد في الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد مسؤولي وزارة الصحة السودانية، وهو يؤكد العثور على فيروس “C”، مطالبا الجميع بالابتعاد عن تناول البرتقال المصري.

وأوضح المسؤول الصحي، بأن هذا البرتقال تم ضبطه في الأول من رمضان الموافق 27 آيار/مايو الحالي.

من جانبها علقت الإعلامية خديجة بن قنة على الموضوع قائلة في تدوينة مرفقة بالفيديو:” يحدث هذا في شهر رمضان المبارك .. شهر الرحمة و العبادة و التوبة الى الله. ”

وأضافت قائلة: “برتقال مصري محقون بدماء الكبد الوبائي عافانا الله و اياكم منه يدخل السودان حيث رصدت السلطات السودانية أطناناً من البرتقال المصري المحقون بهذا الوباء و تم إتلافها على الحدود المصرية السودانية”.

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