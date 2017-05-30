قضت محكمة الاستئناف في منطقة عسير السعودية، بسجن الداعية سعيد بن فروة مدة شهر ونصف في حكم نهائي سيغلق واحدة من أشهر قضايا “التشهير والتكفير” التي رفعها ضدّه الفنان السعودي ناصر القصبي.

وقالت تقارير محلية إن محكمة الاستئناف بمنطقة عسير صادقت على الحكم الصادر من محكمة محافظة “أحد رفيدة” بسجن “بن فروة” 45 يوماً، وأخذ التعهد الشديد عليه، بعد إدانته بتلفظه وسبه وتشهيره بالممثل ناصر القصبي، وذلك من خلال إطلاقه كلمتي “كافر وديوث عليه”.

ولم يتضح بعد ما استندت إليه محكمة الاستئناف في تأييد حبس بن فروة، بعد أن كان قضاتها قد رفضوا في يناير/كانون الثاني الماضي إدانة بن فروة والحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية في محافظة “أحد رفيدة”.

وتعود القضية إلى العام 2015 عندما رفع القصبي دعوى قضائية ضد بن فروة الذي ظهر في مقطع صوتي يشتم فيه القصبي ويكفره خلال خطبة بأحد المساجد في شهر رمضان، كما كفر قنوات mbc، غير أنه تراجع عن التكفير عبر حسابه في “تويتر” بعد تسبب كلامه بجدل واسع في المملكة.

وحظيت القضية باهتمام واسع، وكانت سبباً لانقسام السعوديين إلى فريقين دافع الأول عن القصبي وطالب بمحاسبة بن فروة على تكفيره وشتمه للقصبي، فيما اعتبر الفريق الآخر الداعية بن فروة على حق في انتقاده للقصبي الذي يواجه انتقادات من مواطنيه على الدوام بالجرأة على الدين في أعماله الفنية.

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