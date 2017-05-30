أثارت الفنانة العراقية مريم حسين ضجة كبيرة من خلال مقاطع فيديو نشرتها في اليوم الاول من شهر رمضان وهي في النادي الرياضي.

ونشرت مريم على “سناب شات” المقاطع من داخل النادي الرياضي وهي تقوم بتدريبات مختلفة بين مجموعة من الشباب، الامر الذي اعتبره الكثير من متابعيها بأنه تصرف غير لائق بها خلال شهر رمضان، لا سيما وأنها كانت تتحدث بغنج ودلال ولم يخلو المقطع من الضحك بصوت عال.

يذكر أن مريم اكتسبت الكثير من الوزن الزائد بعد انجابها طفلتها الاولى، وتعمل منذ فترة لاتباع حمية غذائية قاسية وتمارس التمارين الرياضية لاستعادة رشاقتها.

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