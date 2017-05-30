ذكرت تقارير اعلامية أردنية ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني سيقوم بزيارة خاصة إلى السعودية.

ويغادر العاهل الاردني برفقة عدد من الامراء اليوم الثلاثاء الى السعودية لأداء مناسك العمرة .

ويصطحب الملك الاردني معه وفد كبير ورفيع المستوى يضم عددا من الامراء وكبير المسؤولين للمشاركة في رحلة العمرة .

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني بان الملك سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال هذه الزيارة وهو اللقاء الاول بين الزعيمين بعد المناقشة التي جرت بينهما في قمة الرياض وتخللها سوء فهم كما قلت مصادر خاصة .

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