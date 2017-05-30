تصدَّر وسم #تنور_الكويت_ياتميم” قائمة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لأكثر الوسوم انتشاراً في الكويت، الثلاثاء، تداول فيه المغردون الترحاب بزيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المقررة الأربعاء.

وأطلق مغردون الوسم، الإثنين ليصل عدد المتفاعلين معه إلى قرابة 25 ألفاً حتى الساعة 12: 50 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ تميم سيصل الكويت غداً الأربعاء، في “زيارة أخوية، يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأخيه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”.

ومساء أمس الإثنين، تزينت أبراج الكويت، المعلم الأبرز في العاصمة الكويتية، بألوان علم قطر، احتفاءً بالزيارة.

وقال المغرد “أنور مساعد الطبطبائي”، مرحباً بالزيارة: “هكذا التلاحم الحقيقي الموجود في جميع الدول الخليجية، وهو شعور الأغلبية، والحسّاد والمرتزقة مجرد صوت عالي مزعج مؤقتاً!”.

في حين غرد “نبيل الجماعي”: “قطر والكويت.. علاقات تاريخية راسخة تحت مظلة البيت الخليجي”.

بدوره قال المحامي “عادل قربان”: “كل ضيف على سمو الأمير (أمير الكويت) هو ضيف وحبيب غالي علينا، ومكانه على الرأس، وبوسط العين، حللت سهلاً يا شيخ تميم، ونزلت ضيفاً على رجل عظيم”.

وتأتي الزيارة بعد أيام من انطلاق حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر، في أعقاب اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، مساء الثلاثاء الماضي، ونشر تصريحات كاذبة منسوبة للشيخ تميم، ما تسبب بتبادل اتهامات إعلامية بين الجانبين، وسط دعوات لاحتواء الموقف من خلال الحوار.

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