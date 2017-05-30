فيما يمكن اعتباره ردا على الحملة الإعلامية الشرسة والمضللة التي تشنها وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها على ، والتي تخطت جميع الخطوط الحمراء حتى طالت والدة الامير ، لم يجد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بد من التذكير بأبيات شعرية لأمير المؤمنين .

 

وقال عبد الرحمن” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “”  رصدتها “وطن”:” “كل جراحةٍ فلها دواءٌ … وسوءُ الخلقِ ليسَ له دواءُ” علي بن أبي طالب كرّم وجهه”.

 

ولا زالت وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية تشنان هجوما غير مسبوق على قطر، في واقعة تخطت جميع الخطوط الحمراء والأعراف، كان آخر هذه الحملة في وقت متأخر من مساء أمس، حيث تعرضت وعبر حسابها على “تويتر” لعرض والدة أميرة قطر .

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