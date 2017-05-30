فيما يمكن اعتباره ردا على الحملة الإعلامية الشرسة والمضللة التي تشنها وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها على قطر، والتي تخطت جميع الخطوط الحمراء حتى طالت والدة الامير تميم بن حمد آل ثاني، لم يجد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بد من التذكير بأبيات شعرية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

وقال عبد الرحمن” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” “كل جراحةٍ فلها دواءٌ … وسوءُ الخلقِ ليسَ له دواءُ” علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه”.

"كل جراحةٍ فلها دواءٌ … وسوءُ الخلقِ ليسَ له دواءُ" علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 29, 2017

ولا زالت وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية تشنان هجوما غير مسبوق على قطر، في واقعة تخطت جميع الخطوط الحمراء والأعراف، كان آخر هذه الحملة في وقت متأخر من مساء أمس، حيث تعرضت صحيفة الاقتصادية السعودية وعبر حسابها على “تويتر” لعرض والدة أميرة قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

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