كشف المدير الإقليمي السابق بقناة العربية، بندر الرومي المزيد عن السياسة الإقصائية التي تمارسها القناة، وانحيازها التام لكل ما هو ليبرالي، مؤكدا بأن القناة تعمل بمنطق الشللية العائلية.

وقال “الرومي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” : ” حلقة زواج ليبرالي اليوم في #سيلفي ذكرتني بموقف حدث عندما كنت أعمل في قناة #العربية، وكان بيني وبين الكاتب محمد ال الشيخ مساجلات تويترية”.

حلقة زواج ليبرالي اليوم في #سيلفي ذكرتني بموقف حدث عندما كنت أعمل في قناة #العربية، وكان بيني وبين الكاتب محمد ال الشيخ مساجلات تويترية.

1️⃣ — بندر الرومي (@AbD210) May 29, 2017

وأضاف قائلا: ” حيث هاتفي مدير القناة وخيرني: إما التوقف عن انتقاد ال الشيخ أو الاستقالة ليبراليتهم كذب وديكتاتوريتهم لا مثيل لها كذب الليبراليون ولو صدقوا”.

حيث هاتفي مدير القناة وخيرني: إما التوقف عن انتقاد ال الشيخ أو الاستقالة

ليبراليتهم كذب وديكتاتوريتهم لا مثيل لها

كذب الليبراليون ولو صدقوا — بندر الرومي (@AbD210) May 29, 2017

وعن سياسة قناة العربية المغايرة للحياة السعودية أوضح الرومي قائلا: ” يسأل البعض عن سبب عدم تعبير #العربية عن واقعنا الاجتماعي وسياساتنا، وخروجها عن النص مرات عديدة بما يتنافي مع الهدف من تأسيسها”.

يسأل البعض عن سبب عدم تعبير #العربية عن واقعنا الاجتماعي وسياساتنا، وخروجها عن النص مرات عديدة بما يتنافي مع الهدف من تأسيسها.

1️⃣ — بندر الرومي (@AbD210) May 30, 2017

وأجاب قائلا: ” ولهؤلاء أقول: رئيس قسم الأخبار نخلة الحاج رئيس قسم الاقتصاد جميل الحاج رئيسة قسم المراسلين هيلن الحاج.. يعني اجتماع التحرير عائلي جدا”.

ولهؤلاء أقول:

رئيس قسم الأخبار نخلة الحاج

رئيس قسم الاقتصاد جميل الحاج

رئيسة قسم المراسلين هيلن الحاج يعني اجتماع التحرير عائلي جدا 😂 2️⃣ — بندر الرومي (@AbD210) May 30, 2017

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