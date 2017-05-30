يواجه أحد المخرجين المصريين اتهامات بالتحريض على قتل الفنانة فيفي عبده، ونشر مقاطع مفبركة مسيئة لها على مواقع الإنترنت.

وخلال التحقيقات الأمنية، اعترف المتهم الأول في القضية، وهو من إحدى محافظات صعيد مصر، بتهديده لفيفي عبده، بناء على تحريض من المخرج ” أ. ز” بعد أن وعده بمساعدته للمشاركة في التمثيل بأحد الأعمال الفنية، وذلك بسبب خلاف سابق بين المخرج وفيفي والفنانة على أحد الأعمال.

واستهدفت التهديدات إجبار فيفي عبده على العمل مع المخرج في أحد الأعمال الفنية التي رفضتها من قبل.

وقررت نيابة منطقة “العجوزة” اليوم الثلاثاء، ضبط وإحضار المخرج المتهم لسماع أقواله في القضية بعد سماع أقوال المتهم الأول فيها، كما قررت النيابة حبس الأخير 4‏ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ”التهديد بالقتل، ونشر فيديوهات مخلة لفيفي عبده عبر الهاتف المحمول”‏.

وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به‏ فيفي عبده لقسم شرطة “العجوزة”، يفيد بتلقيها تهديدات بالقتل من مجهول عبر الهاتف المحمول، وبنشر مقاطع مصورة مخلة لها، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كثف رجال الأمن جهودهم لتحديد هوية المتهم، عبر الاستعانة برجال مباحث الاتصالات، وتم تتبع الهاتف الذي تتلقي منه الفنانة التهديدات، وتحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وبعد اعترافات المتهم الأول، قالت فيفي لرجال الأمن: إنها “قابلت المخرج بالفعل للتباحث بشأن عمل فني يجمعهما معًا، لكنها اكتشفت خداعه لعدد من الفنانين، وحصل منهم على مبالغ مالية، ولم ينفذ الأعمال المتفق عليها”، مشيرة إلى “تجاهلها لرسائل التهديد في بداية الأمر، إلى أن أبلغها المتهم بسهولة الوصول إليها وقتلها”.

يذكر أن فيفي عبده، أثارت الجدل في أول أيام رمضان، عقب ظهورها مع الفنان رامز جلال في برنامجه للعام الحالي “رامز تحت الأرض“، وتلفظها بألفاظ نابية ومسيئة أثناء مقلب البرنامج.

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