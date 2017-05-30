وضمت القائمة اللاعب المغربي يونس بلهندة الذي قدم مستوى مميزا مع نادي نيس الفرنسي في هذا الموسم وخاض الكثير من المباريات بالرغم من الإصابة التي تعرض لها في منتصف الموسم، وخاض صاحب الـ27 عاماً 28 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وساهم في احتلال فريق للمركز الثالث خلف كل من باريس سان جيرمان ونادي موناكو البطل.

واختارت المجلة الفرنسية الشهير أيضاً اللاعب الجزائري رياض بودبوز ضمن التشكيلة الأساسية الأفريقية لهذا الموسم، وهو الذي قدم مستوى طيب مع نادي مونبيلييه، وساهم في احتلاله المركز الخامس عشر ليبقى ضمن أندية الدرجة الأولى، وهو الذي سجل 11 هدفاً في 29 مباراة في الدوري وتسع تمريرات حاسمة مع العلم أن رصيد الفريق من الأهداف بلغ 48.

وجاء أيضاً المدافع المغربي فؤاد شفيق ضمن التشكيلة المثالية أيضاً، وهو الذي لعب موسماً جيداً بصحبة نادي ديجون الذي بقي في دوري الأضواء أيضاً، إذ شارك في 15 مباراة في الدوري، أما بقية الأسماء فجاءت على النحو التالي: المالي شيخ دياباتي نادي ميتز والبيني ستيف مونييه لاعب مونبلييه، إضافة ليونس سانخاري لاعب بوردو والإيفواري جان سيري لاعب نيس.

وفي خط الوسط المدافع اختارت المجلة قائد نادي أنجيه شيخ ندويي الذي وصل مع فريقه إلى نهائي كأس فرنسا، فيما جاء في خط الدفاع إلى جانب المغربي شفيق كل من الغيني فلورنتين بوغبا شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، وذلك بعدما تألق هذا الموسم بصفوف سانت إيتيان، وإلى جانبه اختير مدافع نادي رين الشاب يوريس غنانغون (20 عاماً)، أما مركز حارس المرمى فذهب للنيجيري فينسينت إينيياما حامي عرين نادي ليل.