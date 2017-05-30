شن الإعلامي الليبي، مفتاح بن حليم، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح واللواء الليبي المتمرد خليفة ، ناعتا إياهم بـ”كلاب الحراسة”.

 

وقال “بن حليم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” تعليقا على تحالف السيسي وحفتر لقصف :” يبدوا أن حفتر والسيسى سيطلبون العناصر الإرهابية الى ومن ثم إلى اغبياء سيدخلون البلدين فى دوامة”.

 

واضاف قائلا: ” يبدوا أن مصطلح فى مصر وليبيا يطلق على كل من يخالف كلاب الحراسة أمثال السيسى وحفتر عليهم من ما يستحقون”.

 

وطالب “بن حليم” بالرد على قصف درنة بقصف قصر “القبة” في مصر قائلا: ” زمن تطاول فيه ابن الراقصه اليهودية السيسى على ارض الجهاد والحفاظ ليبيا بمساعدة ال سلول وال نهيان الشيعة لابد وان تدك فيه حصون ”.

 

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