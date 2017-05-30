أثار لقاء بثته قناة روتانا خليجية مع الدكتور عدنان إبراهيم، ضجةً على الشبكات الاجتماعية، بعد الدعوة فيه إلى سماع الموسيقى، واصفاً إياها بـ”أطيب الطيبات”.

واقترح المذيع محمد العرفج في برنامج صحوة، على ضيفه الدكتور إبراهيم تغريدة عن الموسيقى لنشرها على السوشيال ميديا، وقال العرفج للدكتور إبراهيم: ما رأيك بـ “أرى الله في الموسيقى”، وهو ما رفض الدكتور إقراره.

#نطالب_الملك_بايقاف_العرفج

المفروض يغيرون اسم البرنامج إلى"غفله"

نسأل الله في شهره الفضيل أن ينتقم منه..

«ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا» pic.twitter.com/n93ARfZAOo — زيادوف الهلالي™ (@Ziad_1957) May 30, 2017

وبعد إصرار من المذيع واقتراح عدد من الجمل، اكتفى الدكتور إبراهيم بقول: لا تحرموا طيبات ما أحل لكم.. نغرد بآية.

وأضاف: “الموسيقى من أطيب الطيبات”.

وأثار هذا الموضوع موجة غضب على الشبكات الاجتماعية تحت هاشتاغ #نطالب_الملك_بإيقاف_العرفج، حيث كال المغردون السعوديون غضبهم على المذيع العرفج.

وتعتبر الموسيقى موضع جدل في السعودية، حيث يعتقد البعض بعدم جواز الموسيقى دينيا، فيما يرى آخرون أن لا حرج فيها.

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