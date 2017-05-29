استخدم الفنان المصري رامز جلال في برنامج المقالب #رامز_تحت_الأرض، الذي يقدمه هذا موسم رمضان 2017، تنين “الكوموندو”، لإخافة ضحاياه من النجوم والمشاهير، وبث الرّعب في قلوبهم، حيث يدخل رامز في مجسم الحيوان ويخرج للضحايا من حفرةٍ أسفل الأرض.

وما هو مؤكد أن هذا التنين يوجد في الحقيقة بجزيرة كوموندو الإندونيسية وتحديداً في سومطرة، وفلورس، وإليكم أبرز 10 معلومات عن تنين الكوموندو:

1.يتمكن من السباحة والركض بسرعة تصل إلى 20 كيلومتر في الساعة ولكن لفترات زمنية قصيرة.

2.هو أكبر السحالي البرمائية في العالم .

3.متوسط عمره 20 عاماً .

4.أنفاسه كريهة الرائحة .

5.يوجد في فمه 70 نوع من البكتيريا .

6.يصل وزنه لـ 70 كيلو جرام أما طوله فثلاثة أمتار .

7.وجبته المفضلة الغزلان .

8.يهاجم البشر في بعض الأحيان كما حدث من قبل فى منطقة ” مانجاري ” بإندونيسيا ويبتلع فريسة يصل حجمها إلى 80 % من حجمه، بابتلاعها بالكامل بما في ذلك العظام والشعر .

9.تضع أنثاه من 10 إلى 20 بيضة .

10.موسم تزاوجه في فصل الصيف وتحديداً بين شهر مايو وأغسطس .

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