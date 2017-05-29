عاد الكاتب المصري يوسف زيدان إلى اثارة الفتن, محملاً المسلمين من المصريين مسؤولية العمليات “الإرهابية”, التي يتعرض لها المسيحيون في مصر.

وقال زيدان في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :” أرسلت تسألني: كيف ترى ما يحدث فينا؟، تقصد في مسيحيي مصر، فقلت لها: أراه عارا”.

وأضاف : “وعلى المسلمين المصريين أن يخجلوا فعلا، و يكلّلوا أدمغهم بأشواك الخزي والخجل و الأسف بسبب ما حدث و يحدث لفقراء المسيحيين المصريين، و ما سيحدث”.

وشهدت مصر الجمعة الماضية مجزرة استهدفت حافلات كانت تقل أقباط في المنيا مما أدى الى مقتل “29” مصريا واصابة عدد اخر.

وذكرت تقارير اعلامية مصرية ان مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي نفذوا الهجوم الارهابي ولاذوا بالفرار بعد المجزرة.

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