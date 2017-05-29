قالت الممثلة المصرية، إلهام شاهين، إن الرئيس السوري بشار الأسد يخوض حرباً ضد الإرهابيين، وأن مشاهد القتل في سوريا مفبركة.

وأضافت شاهين في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “كل يوم” على قناة أون لايف، أنها دعيت من جانب نقابة الفنانين السورية، بمناسبة استئنافهم الاحتفال بعيد الفنانين، بعد استعادة الجيش النظامي 70% من الأراضي السورية.

وقالت شاهين، أنه تم تكريمها هي والفنان فاروق الفيشاوي ونقيب الفنانين العرب، مسعد فودة والمذيعة المصرية بوسي شلبي، وأنهم وصلوا أولاً إلى بيروت، ومن هناك توجهوا إلى سوريا بالطريق البري.

وسألها أديب إذا ما كان لها موقف من قتل الأسد لشعبه، فردت الفنانة المصرية أنها سارت في شوارع دمشق الشعبية كسوق الحميدية وتحدثت مع الناس، الذين كانوا يضعون صورة الأسد في المحلات ويدعون له، على حد قولها.

وعندما واجهها أديب بحقيقة مقتل الأطفال واستخدام الأسد للأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، قالت شاهين إن هذا ليس حقيقياً، وأن الجانب الآخر (المعارضة) له مصلحة في القتل والفوضى.

وقالت شاهين إن الوفد توجه لمقابلة بشار الأسد وزوجته والتقطوا صورة تذكارية معهما، كما التقوا بوزير السياحة ونقيب الفنانين السوري ورئيسة مجلس الشعب، هدية خلف عباس، ثم بالسفير المصري بدمشق.

وأبدت شاهين سعادتها البالغة بمقابلة بشار الأسد، وأنها لا تجد أي غضاضة في ذلك، فالإخوان والإسلاميون يهاجمونها دائماً دون مبرر.

وعن موقف الفنانين السوريين المعارضين للأسد من زيارتها، قالت أنها لا تهتم برأيهم، وأضافت “أن من ليس له خير في بلده فلن يقدم الخير لأي شخص”.

وترى شاهين أن مشاهد القتل في سوريا التي تعرض على وسائل الإعلام، هي لقطات مفبركة وغير حقيقية، وأن المليوني قتيل تتحمل ذنبهم الدول الداعمة للإرهاب.

ولم تبد الفنانة انزعاجها من مساندة حزب الله وإيران وروسيا لسوريا، ورأت أن هذا أمر طبيعي خصوصاً وأن الدولة فرضت عليها عقوبات عالمية.

Also published on Medium.