تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن القدرات الرائعة للمدافع التي في خدمة الجيش الروسي، التي لا نظير لها في الجيوش الأخرى بالعالم.

وتحدثت وسائل الإعلام بالتحديد عن نظام الهاون 2إس4 “تيولبان” (التوليب) 240 ملم.

ذكرت صحيفة ” The National Interest” أن هذا النظام هو أقوى نظام. ويزن “تيولبان” حوالي 30 طنا. وخلافا لمعظم أنظمة الهاون فإن بإمكانه إطلاق قذائف شديدة الانفجار التي يمكن مقارنتها بالقنابل الصغيرة التي تطلقها الطائرات.

ويبلغ مدى إطلاقه- 20 كيلومترا. وسرعته — قذيفة واحدة في الدقيقة.

والقذائف القوية التي يتم إطلاقها من “تيولبان” تدمر بشكل فعال العدو الذي يختبئ وراء جدران محصنة، وبالقرب من مداخل الكهوف وفي الجهة المعاكسة من الجبل، وكذلك سطوح المباني. وكذلك يمكنه إطلاق قذائف نووية وموجهة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القذائف القوية قادرة على تدمير ليس فقط مواقع دفاعية محصنة، ولكن مدن بأكملها أيضا.

وأضافت الصحيفة أن الجيوش الغربية لا تملك مثل هذا السلاح، وهي تستخدم القنابل التي تطلقها الطائرات من أجل تدمير محاصن العدو، ولكن يوجد أماكن لا يمكن فيها استخدام الطائرات ولذلك فإن “تيولبان” يتفوق بهذه الميزة.

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