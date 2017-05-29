استنكرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”، مؤكدة بأن ترامب يعتمد أسلوب الإبتزاز المالي.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” تعليقا على صورة لزعماء حلف الناتو مع “ترامب”: “عليكم أن تدفعوا”.. هكذا حاول الرئيس ترامب ارغام دول حلف الناتو على الإنفاق أكثر ودفع المزيد اذا كانوا يريدون الدفاع عن أنفسهم”.

وأضافت قائلة: ” أسلوب الابتزاز المالي لم يرُق لدول الناتو فجاء ردّ المستشارة انجيلا ميركل اليوم معبّرا عن موقف رافض للابتزاز حيث قالت:”من الان فصاعداً علينا الاعتماد على أنفسنا فقط و ليس على واشنطن أو لندن لبناء مستقبلنا..علينا نحن الاوروبيين أن نمسك بمصائرنا لوحدنا”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “متى يتعلم العرب أن (المتغطي بالامريكان عريان)”.

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