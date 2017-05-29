قالت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، إن الشقيق الأصغر لمهاجم مانشستر البريطانية كان عضواً في خلية جهادية يعتقد أنها خططت لهجوم على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر.

وقالت مصادر دبلوماسية إن: “مؤامرة استهداف كوبلر أثناء زيارة له إلى طرابلس في وقت سابق من هذا العام توقفت قبل أن يتم تنفيذها”.

وكانت أجهزة الأمن الليبية تراقب المجموعة منذ أشهر وادعت أنها عثرت على هاشم عبيدي (20 عاماً) شقيق الانتحاري سلمان عبيدي (22 عاماً) ليكون “لاعباً كبيراً”.

وبحسب الصحيفة، فقد “كانوا على ما يبدو في المراحل الأخيرة من بناء عبوة ناسفة، بقصد ضرب قافلة السيد كوبلر”.