في أسلوب رخيص لا يعدو عن كونه “دس للسم في العسل” وفي إسقاط مباشر يتبناه، نشر الداعية الإماراتي وخطيب مسجد الشيخ زايد، وسيم يوسف مقطع فيديو لـ”ابن عثيمين” يتحدث فيه عن انواع العلماء، معتبرا بأن الشيخ ابن عثيمين “إخواني”، حيث اعتمد “وسيم يوسف” على حساب تويتر مجهول محاولا إزالة القول عنه وإن كان يتبناه.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها رابطا لمقطع فيديو يتحدث فيه ابن عثيميين عن أنواع العلماء:” مجموعة نايف @naif4002 تتهم الشيخ العلامة ابن عثيمين بأن تقسيمه للعلماء على أقسام ثلاثة (خبث إخواني) !!”.

مجموعة نايف @naif4002 تتهم الشيخ العلامة ابن عثيمين بأن تقسيمه للعلماء على أقسام ثلاثة (خبث إخواني) !!

صورة ورابطhttps://t.co/JWQD0msF9d pic.twitter.com/dH35aaW3ME — وسيم يوسف (@waseem_yousef) May 29, 2017

ووفقا للمقطع المرفق، فقد أوضح ابن عثيمين بأن العلماء ثلاثة أقسام، عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة.

وأوضح ابن عثيمين بأن عالم الدولة هو الذي ينظر ماذا يريد حاكم الدولة ويفتي به، مضيفا بأن هذا النوع من العلماء يعتبر أن ما احله الرئيس فهو حلال وما حرمه الرئيس فهو حرام.

وقال بأن عالم الامة هو الذي يتبع ما يرتاح له العامة وإن كان خلاف الحق، مؤكدا بأن هذا النوع من العلماء وسابقه آثم وعلمه وبالا عليه.

أما النوع الاخير فهو عالم ملة، الذي لا يجاري الدولة ولا العامة، وإنما يفتي بما دل عليه الكتاب والسنة، سواء سخط الناس أم رضوا، مؤكدا بأن هذا النوع من العلماء هو العالم الحقيقي والرباني.

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