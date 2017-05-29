في أسلوب رخيص لا يعدو عن كونه “دس للسم في العسل” وفي إسقاط مباشر يتبناه، نشر الداعية الإماراتي وخطيب مسجد ، وسيم يوسف مقطع فيديو لـ”” يتحدث فيه عن انواع ، معتبرا بأن الشيخ “إخواني”، حيث اعتمد “وسيم  يوسف” على حساب مجهول محاولا إزالة القول عنه وإن كان يتبناه.

 

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها رابطا لمقطع فيديو يتحدث فيه ابن عثيميين عن أنواع العلماء:” مجموعة نايف @naif4002 تتهم الشيخ العلامة ابن عثيمين بأن تقسيمه للعلماء على أقسام ثلاثة (خبث إخواني) !!”.

 

ووفقا للمقطع المرفق، فقد أوضح ابن عثيمين بأن العلماء ثلاثة أقسام، عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة.

 

وأوضح ابن عثيمين بأن عالم الدولة هو الذي ينظر ماذا يريد حاكم الدولة ويفتي به، مضيفا بأن هذا النوع من العلماء يعتبر أن ما احله فهو حلال وما حرمه فهو حرام.

 

وقال بأن عالم الامة هو الذي يتبع ما يرتاح له وإن كان خلاف ، مؤكدا بأن هذا النوع من العلماء وسابقه  آثم وعلمه وبالا عليه.

 

أما النوع الاخير فهو عالم ملة، الذي لا يجاري الدولة ولا العامة، وإنما يفتي بما دل عليه ، سواء سخط أم رضوا، مؤكدا بأن هذا النوع من العلماء هو الحقيقي والرباني.

 

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