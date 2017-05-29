خطفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردنيّ، الانظار بجمالها وأناقتها المعهودتين باختيارها فستاناً أنيقاً خلال الإحتفال بعيد استقلال الأردن.

ولفتت الملكة الانظار بصورة نشرتها على تطبيق “انستغرام” وهي تضع الماكياج لابنتها سلمى استعداداً للاحتفال بهذا اليوم.

من احتفالنا هذا العام بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية – مع سلمى #الإستقلال٧۱ #الأردن #حب_الأردن ‏ From this year’s celebration of the 71st Anniversary of Jordan’s Independence Day – with Salma ‏ #Independence71 #Jordan #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on May 25, 2017 at 11:24am PDT

وعلقت على الصورة المميزة بالقول: “مع سلمى أثناء استعداداتنا لاحتفال عيد الاستقلال 71، الاردن”.

مع سلمى أثناء استعداداتنا لاحتفال عيد الاستقلال الأمس #الإستقلال٧۱ #الأردن #حب_الأردن A mother daughter moment before yesterday’s celebrations #Independence71 #Jordan #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on May 26, 2017 at 1:17am PDT

وتفاعل المشاهدين بشكل واسع مع الصورة المليئة بالحب والاهتمام، وقد خطفت الاميرة الصغيرة الانظار بفستانها المميّز وتسريحة شعرها الشبابية والماكياج الناعم الجميل.

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