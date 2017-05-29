خطفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردنيّ، الانظار بجمالها وأناقتها المعهودتين باختيارها فستاناً أنيقاً خلال الإحتفال بعيد استقلال الأردن.
ولفتت الملكة الانظار بصورة نشرتها على تطبيق “انستغرام” وهي تضع الماكياج لابنتها سلمى استعداداً للاحتفال بهذا اليوم.
وعلقت على الصورة المميزة بالقول: “مع سلمى أثناء استعداداتنا لاحتفال عيد الاستقلال 71، الاردن”.
وتفاعل المشاهدين بشكل واسع مع الصورة المليئة بالحب والاهتمام، وقد خطفت الاميرة الصغيرة الانظار بفستانها المميّز وتسريحة شعرها الشبابية والماكياج الناعم الجميل.
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