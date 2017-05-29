أجرى قوات الاحتلال الاسرائيلي, اليوم الاثنين, تجربة صاروخية “استراتيجية”, وسط البلاد.

وأعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية أن التجربة أجريت على جهاز دفع صاروخي، (أرض-أرض) و(أرض-جو)، استراتيجي من نوع “يريحو 3” مضاد للصواريخ طويلة المدى، وقادر على حمل رأس حربي نووي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو للتجربة التي نفذت التجربة في قاعدة “بلمخايم” الجوية وسط فلسطين المحتلة، ولم يصدر عن الوزارة ما يشير إلى نجاح التجربة أو فشلها.

يشار إلى أن أجهزة الدفع الصاروخية، تهدف إلى إطلاق أقمار اصطناعية أو صواريخ بالستية طويلة المدى، حيث جرى قبل سنتين تجربة إطلاق صاروخ مشابه من قبل أنظمة إطلاق الصواريخ الاستراتيجية والتي وصفت في حينه بالناجحة.

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