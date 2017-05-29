عرضت شركة السيارات البريطانية “رولز رويس” السيارة الأغلى في العالم من تصميمها، من موديل “sweptail”، ورغم أنها لم تعلن السعر الرسمي للسيارة؛ لكنه من المتوقع أن يتراوح بين 17 مليون دولار وعشرين، بحسب ما ذكرت إيكانوميك تايمز البريطانية.

وكشفت “رولز رويس” عن سيارتها الجديدة نهاية الأسبوع الماضي في كونكورسو دي فيلا بإيطاليا.

ولم تصنع الشركة العالمية من موديل سيارتها المميز إلا واحدة فقط، واستغرق تنفيذها نحو أربعة أعوام؛ حيث تتميز السيارة من الداخل بمساحات كبيرة يطغى عليها خشب الأبنوس، ويغطي مقعدا السيارة جلد الموكاسين الفاتح اللون، إضافة إلى وحدة تخزين للحقائب تختلف عن التصميمات التقليدية للسيارات “رولز رويس”.

ويحتوي الجزء الأمامي للسيارة على ساعة مصنعة يدويًا، فيما أخفيت أزرار التشغيل في الجزء الأمامي للسيارة؛ ما عدا زر التحكم.

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