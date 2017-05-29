واصل الأكاديمي السعودي وعضو رابطة علماء المسلمين، الدكتور محمد البراك تطاوله على مفتي ، الشيخ ، متهما إياه بالإفتراء على الخليفة ، والكذب.

 

وقال “البراك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: مرفقا بها فيديو  للشيخ أبو عمر االباحث يرد فيه على ما اعتبروه تطاولا وكذبا من قبل “الخليلي” على معاوية مستدلا بكتابه “الإستبداد مظاهره ومواجهته”:” مفتي أتخالف سلفك لتفتري على معاوية أليس الكذب من الكبائر التي يخلد صاحبها في النار وفق اعتقادك”.

 

ووفقا لما جاء في الفيديو فقد أوضح “الخليلي” في كتابه بأن معاوية بن أبي سفيان، تطاول على الخليفة الشرعي وشن حربا علنية لتضليل الناس، وانه أجاز لعن علي بن ابي طالب على المنابر “ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير” وفق قوله.

 

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