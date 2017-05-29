واصل الأكاديمي السعودي وعضو رابطة علماء المسلمين، الدكتور محمد البراك تطاوله على مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، متهما إياه بالإفتراء على الخليفة معاوية بن أبي سفيان، والكذب.

وقال “البراك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: مرفقا بها فيديو للشيخ أبو عمر االباحث يرد فيه على ما اعتبروه تطاولا وكذبا من قبل “الخليلي” على معاوية مستدلا بكتابه “الإستبداد مظاهره ومواجهته”:” مفتي الإباضية أتخالف سلفك أهل النهروان لتفتري على معاوية أليس الكذب من الكبائر التي يخلد صاحبها في النار وفق اعتقادك”.

مفتي الإباضية

أتخالف سلفك أهل النهروان

لتفتري على معاوية

أليس الكذب من الكبائر التي يخلد صاحبها في النار وفق اعتقادكhttps://t.co/PKpR2ttVpJ — د . محمد البراك (@mohamdalbarrak) May 28, 2017

ووفقا لما جاء في الفيديو فقد أوضح “الخليلي” في كتابه بأن معاوية بن أبي سفيان، تطاول على الخليفة الشرعي وشن حربا علنية لتضليل الناس، وانه أجاز لعن علي بن ابي طالب على المنابر “ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير” وفق قوله.

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