أكد الإعلامي والصحفي السعودي، معتصم منصور، أن الخلاف في الخليج هو “خلاف قطري إماراتي” فقط، مؤكدا على أن رفض قطر لتقسيم اليمن وتصديها له هو سبب الخلاف.

وقال “منصور” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الخلاف في الخليج هو خلاف بين الامارات وقطر اعتقادي هو بسبب موقف البلدين من تقسيم اليمن وامور إقليمية اخرى، وكل طرف يستخدم أسلوبه في الخلاف !”.

الخلاف في الخليج هو خلاف بين الامارات وقطر اعتقادي هو بسبب موقف البلدين من تقسيم اليمن وامور إقليمية اخرى، وكل طرف يستخدم أسلوبه في الخلاف ! — Muatasm Mansor (@muatasmmansor) May 28, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى معربا عن أمنيته بإنهاء الخلاف بأسرع وقت قائلا: “نحن على ثقة كاملة بعقلانية القيادة السعودية في تفادي خسارة اي دولة خليجية لن يستفيد من هذه الخسارة الا أعداء المملكة !”.

نحن على ثقة كاملة بعقلانية القيادة السعودية في تفادي خسارة اي دولة خليجية لن يستفيد من هذه الخسارة الا أعداء المملكة ..! — Muatasm Mansor (@muatasmmansor) May 28, 2017

واختتم قائلا: “الخلاف الخليجي ليس له اي علاقة بإيران ، سلطنة عمان منذ القدم وهي مع الإيرانيين وهي الدولة الوسيطة بين التحالف والحوثيين ولا احد يهاجمها”.

الخلاف الخليجي ليس له اي علاقة بإيران ، سلطنة عمان منذ القدم وهي مع الإيرانيين وهي الدولة الوسيطة بين التحالف والحوثيين ولا احد يهاجمها ..! — Muatasm Mansor (@muatasmmansor) May 28, 2017

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