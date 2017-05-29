أكد الإعلامي والصحفي السعودي، معتصم منصور، أن الخلاف في هو “خلاف قطري إماراتي” فقط، مؤكدا على أن رفض لتقسيم وتصديها له هو سبب الخلاف.

 

وقال “منصور” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” الخلاف في الخليج هو خلاف بين وقطر اعتقادي هو بسبب موقف البلدين من تقسيم اليمن وامور إقليمية اخرى، وكل طرف يستخدم أسلوبه في الخلاف !”.

 

وأضاف في تدوينة أخرى معربا عن أمنيته بإنهاء الخلاف بأسرع وقت قائلا: “نحن على ثقة كاملة بعقلانية القيادة في تفادي خسارة اي دولة خليجية لن يستفيد من هذه الخسارة الا أعداء !”.

 

واختتم قائلا: “الخلاف الخليجي ليس له اي علاقة بإيران ، منذ القدم وهي مع الإيرانيين وهي الدولة الوسيطة بين والحوثيين ولا احد يهاجمها”.

 

Also published on Medium.