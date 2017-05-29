سخر الكاتب الصحفي والإعلامي الجزائري في تلفزيون “الشروق”، أنس جمعة، من الأوضاع التي آلت لها مؤخرا بعد تعيين الحكومة الجديدة وإقالة ، مسعود بن عقون، بعد ثلاثة أيام من تعيينه، معتبرا بأن الجزائر أصبحت مثل في الإعلام العالمي.

 

وقال “جمعة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أصبحنا مثل زيمبابوي في …مصدر للأخبار الغريبة والمضحك!”.

 

وكان قيام الجزائري عبد العزيز ، بإقالة وزير السياحة مسعود بن عقون، الذي لم يمض على تعيينه في  الجديدة سوى ثلاثة أيام قد أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتضارب الأنباء حول أسباب الإقالة، ففي الوقت الذي يربطها البعض بالجدل الذي أثاره تعيينه في وسائل الإعلام، تذهب بعض المصادر إلى أن قرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهامه، جاء على خلفية ورود تقارير تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته.

 

وذكرت تلك المصادر أنه قبل شهرين، كان “بن عقون الذي يتولى الأمانة لحركة الطلبة الجزائريين يقود إضرابا في بإغلاق مداخل بعض الكليات ومقر للخدمات الجامعية بالقوة، وهو سلوك لازمه لسنوات أثناء انتمائه للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، حيث مثل أكثر من مرة أمام الجهات الأمنية ورفعت ضده عدة قضايا، قد تكون سببا في استغناء الرئاسة عن خدماته بعد 48 ساعة من تعيينه”.

 

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