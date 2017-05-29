سخر الكاتب الصحفي والإعلامي الجزائري في تلفزيون “الشروق”، أنس جمعة، من الأوضاع التي آلت لها الجزائر مؤخرا بعد تعيين الحكومة الجديدة وإقالة وزير السياحة، مسعود بن عقون، بعد ثلاثة أيام من تعيينه، معتبرا بأن الجزائر أصبحت مثل زيمبابوي في الإعلام العالمي.

وقال “جمعة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أصبحنا مثل زيمبابوي في الاعلام العالمي…مصدر للأخبار الغريبة والمضحك!”.

أصبحنا مثل زيمبابوي في الاعلام العالمي…مصدر للأخبار الغريبة والمضحك! — Anes Djema (@anesdjema) May 29, 2017

وكان قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بإقالة وزير السياحة مسعود بن عقون، الذي لم يمض على تعيينه في الحكومة الجزائرية الجديدة سوى ثلاثة أيام قد أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضارب الأنباء حول أسباب الإقالة، ففي الوقت الذي يربطها البعض بالجدل الذي أثاره تعيينه في وسائل الإعلام، تذهب بعض المصادر إلى أن قرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهامه، جاء على خلفية ورود تقارير تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته.

وذكرت تلك المصادر أنه قبل شهرين، كان “بن عقون الذي يتولى الأمانة العامة لحركة الطلبة الجزائريين يقود إضرابا في الجامعة بإغلاق مداخل بعض الكليات ومقر الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالقوة، وهو سلوك لازمه لسنوات أثناء انتمائه للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، حيث مثل أكثر من مرة أمام الجهات الأمنية ورفعت ضده عدة قضايا، قد تكون سببا في استغناء الرئاسة عن خدماته بعد 48 ساعة من تعيينه”.

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