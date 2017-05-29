شنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” آنيا الأفندي، هجوما عنيفا على حكام بلادها وقيادتها السياسية، ناعتة إياهم بـ”الشياطين”.

وقالت “الأفندي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الجزائر جنة فوق الأرض…جنة خرجت منها الملائكة بعد أن حكمها الشياطين”.

الجزائر جنة فوق الأرض…جنة خرجت منها الملائكة بعد أن حكمها الشياطين … — Ania El Afandi (@Ania27El) May 28, 2017

وأضافت في تدوينة أخرى مستنكرة ما وصلت له بلادها بفعل الواسطة والمحسوبية قائلة: ” جزائريون يتقلدون أهم المناصب في الكثير من المجالات في دول أخرى.. تم إقصاء الكثير منهم في وطنهم ….بسبب الواسطة التى ذبحتنا!!!”.

جزائريون يتقلدون أهم المناصب في الكثير من المجالات في دول أخرى.. تم إقصاء الكثير منهم في وطنهم ….بسبب الواسطة التى ذبحتنا!!! — Ania El Afandi (@Ania27El) May 28, 2017

وتابعت قائلة: ” لو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لأصبحت الجزائر…..سويسرا العرب …وانا مسؤولة عن كلامي”.

لو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لأصبحت الجزائر…..سويسرا العرب …وانا مسؤولة عن كلامي .. — Ania El Afandi (@Ania27El) May 28, 2017

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