شنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “” آنيا الأفندي، هجوما عنيفا على حكام بلادها وقيادتها السياسية، ناعتة إياهم بـ””.

 

وقالت “الأفندي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” جنة فوق …جنة خرجت منها بعد أن حكمها الشياطين”.

 

وأضافت في تدوينة أخرى مستنكرة ما وصلت له بلادها بفعل والمحسوبية قائلة: ” جزائريون يتقلدون أهم المناصب في الكثير من المجالات في دول أخرى.. تم إقصاء الكثير منهم في وطنهم ….بسبب التى ذبحتنا!!!”.

 

وتابعت قائلة: ” لو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لأصبحت الجزائر….. …وانا مسؤولة عن كلامي”.

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