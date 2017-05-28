أشرف زعيم كوريا الشمالية “كيم جون أون” على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشكل ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا الشمالية وذلك بعد أسابيع من التجارب الصاروخية الباليستية التي أجرتها بيونغ يانغ في تحد للعالم.

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، “إن الزعيم كيم جون أون أشرف على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشكل ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا الشمالية”.

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية طبيعة السلاح أو موعد التجربة مشيرة إلى أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني نظمتها.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الماضي صاروخا باليستيا قطع مسافة 500 كيلومترا قبل أن يسقط في بحر اليابان خارج حدود منطقة اليابان الاقتصادية الحصرية وعلي بعد 350 كيلومترا عن الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.