قالت شركة “بزنس نيوز” مالكة جريدة “البورصة” الأحد, إن السلطات المصرية حجبت موقع الصحيفة الاقتصادية البارزة على الإنترنت، موسعة بذلك حملتها التي بدأت الأسبوع الماضي لحجب المواقع التي تقول إنها تدعم الإرهاب أو تبث أخبارًا مفبركة.

وحجبت مصر عددًا من المواقع الإخبارية بما في ذلك مواقع (الجزيرة، هافينغتون بوست بالعربي) يوم الأربعاء عقب إجراءات مماثلة في السعودية والإمارات.

وصحيفة البورصة هي صحيفة مالية مقروءة على نطاق واسع وبعيدة بشكل عام عن السياسة وتعكس وجهات نظر مجتمع الأعمال.

وحسب “رويترز” قال بيان لشركة “بزنس نيوز” إن السلطات حجبت أيضًا موقع صحيفة (ديلي نيوز إيجيبت) شقيقة جريدة البورصة باللغة الإنجليزية.

وجاء في البيان أن “ديلي نيوز إيجيبت والبورصة تستنكران استمرار الإجراءات التعسفية وحجب موقعي الصحيفتين”.

وأعلنت مصر الشهر الماضي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد مقتل 45 شخصًا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس.

وفي كلمته للإعلان عن حالة الطوارئ بعد ساعات من الهجومين، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام من عدم توخي الحذر في تغطيته للأحداث في مصر.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز” الأسبوع الماضي إن مصر حجبت 21 موقعًا إلكترونيًا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو لتمويل قطر لها.

وقالت “بزنس نيوز” إنها لم تخطر من أي جهة بقرار حجب موقعي الصحيفتين المملوكتين لها ودوافعه، مضيفة أن الموقعين “لم ترد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا”.

وتم التحفظ على أموال الشركة في ديسمبر كانون الأول بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين. وتنفي الشركة هذه الاتهامات.

وقالت الشركة في بيانها الصادر اليوم الأحد “إزاء هذه الانتهاكات المتتالية والتي لا نعرف متى ستتوقف نحن مضطرون للتذكير بأن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقًا للقانون”.