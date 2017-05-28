أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لحظة قتل صاحب محل مشغولات ذهبية في مدينة “العلمين” بمصر، وسرقة محتويات المحل.

ويظهر من الفيديو، قيام أحد المتهمين بطعن صاحب المحل بـ”سكين” ثم انهال عليه ضربا حتى فارق الحياة، وقام الآخرون بسرقة محتويات المحل في شنطة كبيرة، وهي الحادثة التي وقعت خلال فبراير الماضي.

وتم ضبط أحد الجناة (من محافظة البحيرة)، قبل هروبه إلى بلدته وبحوزته المسروقات وبندقية خرطوش وسلاح أبيض، بمساعدة بعض أهالي العلمين، في الوقت الذي تمكن فيه شريكاه في الجريمة من الهرب.