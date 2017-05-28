كشف ايميل مسرب من صحيفة “اليوم السابع” المصرية التي يرأس تحريرها الصحفي خالد صالح المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي والمقرب من مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد دحلان, “فضيحة مدوية”, عبر إصداره تعليمات للدفاع عن الامارات لكسب “رز أبناء زايد”.

وجاء في الايميل المسرب حسب ما نشره الناشط المصري عمر عبد الهادي ” يا شباب أستاذ خالد صلاح والأستاذ دندراوي مأكدين علينا نشتغل على الفيلم بتاع الامارات ده اللي اترفع النهاردة, بيقولكم نشوف حاجات من الأرشيف وترتبوا مع المحررين تعملوا فيديوهات مضادة على الموقع, وتخلوا السيشن الصباحي بالكامل للموضوع ده “.

فضيحه : ايميل مسرب من اليوم السابع يفضح خالد صلاح و توجيهه للمحررين بالدفاع عن الامارات

فلوس دحلان و محمد بن زايد بتشغل دائرة السيسي كلها pic.twitter.com/9wNWxuGSxB — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 28, 2017

وعلق الاعلامي السوري على الايميل المسرب قائلاً ” فضيحة.. ايميل مسرب من اليوم السابع يفضح خالد صلاح وتوجيهه للمحررين بالدفاع عن الامارات.. فلوس دحلان ومحمد بن زايد بتشغل دائرة السيسي كلها “.

وتداول نشطاء فيلم وثائقي كشف مخططات أبناء زايد “الخبيثة” في المنطقة العربية, وفضح فيلم “الايادي السوداء” الأطماع التوسعية” للإمارات، و”علاقات سرية”، وغيرها من الأمور التي اعتبرها خفية وغير ظاهرة للناس.

والفيلم الذي حظي باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول أيضا “وثائق سرية” و”اغتيالات سياسية وقمعا”، و”انقلابات ومؤامرات”، وفق تعبير معدي الفيلم الذين لم يبينوا هوياتهم.

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