على خلفية شن والسعودي الموالي له هجوما عنيفا ضد منذ أيام، دشن شباب حملة للتعبير عن التضامن بين الشعبين القطري والسعودي وذلك للسير مشيا من مدينة حتى قطر رافعين أعلام البلدين .
وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ردد الشباب خلال المسيرة التي تناولتها عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي هتافات تعلن تضامن ووحدة الشعبين في ظل الظروف الصعبة الحالية كما صاحبتهم سيارات تردد الأغاني الحماسية وبعض “فن  شعبي خليجي ” التي تعبر عن تضامن الشعبين.
وشارك في المسيرة مجموعة من الشباب من بينهم سالم حسين الثابتي الشمري وفارس عيد السلماني الشمري ومرزوق خميس الرمالي الشمري ونايف سعدي العمودي الشمري ومبارك عبيد السلماني الشمري.