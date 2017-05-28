على خلفية شن الإعلام الإماراتي والسعودي الموالي له هجوما عنيفا ضد قطر منذ أيام، دشن شباب سعوديون حملة للتعبير عن التضامن بين الشعبين القطري والسعودي وذلك للسير مشيا من مدينة حائل السعودية حتى قطر رافعين أعلام البلدين .

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ردد الشباب خلال المسيرة التي تناولتها عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي هتافات تعلن تضامن ووحدة الشعبين في ظل الظروف الصعبة الحالية كما صاحبتهم سيارات تردد الأغاني الحماسية وبعض الشيلات “فن شعبي خليجي ” التي تعبر عن تضامن الشعبين.

وشارك في المسيرة مجموعة من الشباب من بينهم سالم حسين الثابتي الشمري وفارس عيد السلماني الشمري ومرزوق خميس الرمالي الشمري ونايف سعدي العمودي الشمري ومبارك عبيد السلماني الشمري.

سيرا على الأقدام.. سعوديون يتوجهون من حائل إلى قطر تضامنا مع الدوحة pic.twitter.com/zjslCLNq7C — الخليج الجديد (@thenewkhaleej) May 27, 2017