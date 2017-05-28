تعرضت الراقصة سما المصري، لحالة إغماء وفقد الوعي أثناء مقلب من الفنان هاني رمزي في برنامج “هاني هز الجبل” المذاع علي قناة الحياة.

وانهارت سما المصري بعد فقد الوعي قائلة: “ليه عملت كده حرام عليك افرض كنت موت مفيش تهريج يا هاني”، ورد عليها الفنان هاني رمزي”الناس فاكرة إنك قوية وانتي أضعف خلق الله يا عيني يارب”.

وكانت اللهلوبة قد دخلت في نوبة من الصراخ والبكاء ورددت بألفاظ نابية علي الهواء موجهة حديثها لسائق السيارة التي تستقلها في برنامج “هاني هز الجبل” الذي يقدمه الفنان هاني رمزي للسقوط أعلي جبال لبنان.

ورددت سما بوصلة سباب قائلة: ” قوم يا أبن…أنا سما يا ولآد إل ….بعتني ليا سواق أبن…رد عليا…حرام عليك يا لهوي” .