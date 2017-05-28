أضاءت بلدية تل ابيب, الليلة الماضية, مبناها بألوان العلم المصري، تضامناً مع ومصر في أعقاب الهجوم الإرهابي أول أمس الجمعة في محافظة .

 

وكانت إسرائيل قد أدانت العملية الإرهابية المروعة التي استهدفت عدد من الحجاج الذين كانوا متوجهين للعبادة الى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا وأدت الى مقتل ما لا يقل عن 28 مواطنا مصرياً.

 

وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان له “لا فرق بين الإرهاب الذي يضرب والإرهاب الذي يضرب دولاً أخرى”.

وأضاف البيان بأن على كل الدول التي يستهدفها الإرهاب بالتحالف سويةً لدحر الإرهاب بشكل أسرع.

 

وقدمت الحكومة الإسرائيلية التعازي للشعب المصري وإلى الرئيس المصري عبد الفتاح .

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