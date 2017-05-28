أضاءت بلدية تل ابيب, الليلة الماضية, مبناها بألوان العلم المصري، تضامناً مع الشعب المصري ومصر في أعقاب الهجوم الإرهابي أول أمس الجمعة في محافظة المنيا.

وكانت إسرائيل قد أدانت العملية الإرهابية المروعة التي استهدفت عدد من الحجاج الأقباط الذين كانوا متوجهين للعبادة الى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا وأدت الى مقتل ما لا يقل عن 28 مواطنا مصرياً.

وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان له “لا فرق بين الإرهاب الذي يضرب مصر والإرهاب الذي يضرب دولاً أخرى”.

العلم المصري على بلدية تل ابيب تضامنا مع ضحايا هجوم #المنيا في #مصر. هذا اول علم عربي ترفعه منذ اعلان قيام دولة #إسرائيل. pic.twitter.com/sf4AkXLLIf — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) May 27, 2017

وأضاف البيان بأن على كل الدول التي يستهدفها الإرهاب بالتحالف سويةً لدحر الإرهاب بشكل أسرع.

وقدمت الحكومة الإسرائيلية التعازي للشعب المصري وإلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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