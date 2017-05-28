وصفت قناة المقربة من ومقرها دبي، في تقرير لها حركتي والجهاد الإسلامي “جماعات متطرفة” متفرعة من تنظيم المسلمين وإيران.

 

وتواصل وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومصرية هجومها على دولة واتهامها بدعم “”.

 

وقالت “العربية” في تقريرها إن قطر ” عمدت وطوال عقود وعبر علاقاتها العابرة للقارات مع الجماعات الراديكالية المتطرفة والمسلحة (سنية وشيعية)، كورقة مصالح ونفوذ لحجز موقع في خارطة القوى السياسية الفاعلة”.