وصفت قناة العربية السعودية المقربة من الامارات ومقرها دبي، في تقرير لها حركتي حماس والجهاد الإسلامي “جماعات متطرفة” متفرعة من تنظيم الإخوان المسلمين وإيران.
وتواصل وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومصرية هجومها على دولة قطر واتهامها بدعم “الإرهاب”.
وقالت “العربية” في تقريرها إن قطر ” عمدت وطوال عقود وعبر علاقاتها العابرة للقارات مع الجماعات الراديكالية المتطرفة والمسلحة (سنية وشيعية)، كورقة مصالح ونفوذ لحجز موقع في خارطة القوى السياسية الفاعلة”.
تعليق واحد علي “بعد هجومها على قطر.. “العربية” بتعليمات أبناء زايد تصف “حماس” و”الجهاد” بـ”الجماعات المتطرفة””
هذا هو المستوى المنحط الذي وصل إليه إعلام العار وقنوات الصرف الصحي التي تم شراءها من قبل ابوظبي والتي استغلت بعض الاعلاميين غير الشرفاء لتنفيذ أجنداتهم السوداء التي وضعها لهم دحلان وعصابته . اعلام يدار من قبل إعلاميين مأجورين مرتزقه منحطين كالكلاب التي تنبح ، لا شرف ولا دين لهم ، إعلام فاسد كاذب يباع ويُشترى ولا يتمتع بإي شرف إعلامي ولا اخلاقي ويباعون ويشترون مثل النعاج . لقد جعلوا منابرهم الاعلاميه المأجوره ناديا ليليا تعرض فيه البضاعة الخبيثة مقابل من يدفع اكثر .