وصفت قناة العربية السعودية المقربة من الامارات ومقرها دبي، في تقرير لها حركتي حماس والجهاد الإسلامي “جماعات متطرفة” متفرعة من تنظيم الإخوان المسلمين وإيران.

وتواصل وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومصرية هجومها على دولة قطر واتهامها بدعم “الإرهاب”.

وقالت “العربية” في تقريرها إن قطر ” عمدت وطوال عقود وعبر علاقاتها العابرة للقارات مع الجماعات الراديكالية المتطرفة والمسلحة (سنية وشيعية)، كورقة مصالح ونفوذ لحجز موقع في خارطة القوى السياسية الفاعلة”.