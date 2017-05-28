غازل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح, رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي, معتبرا خطابه الأخير الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بـ”صوت الحق والعقل”.

وأدان المخلوع، في بيان، العملية الإرهابية التي استهدفت عددا من المواطنين المصريين الأقباط، جنوبي مصر، الجمعة الماضي، واصفاً اياها بالعمل الإجرامي الذي يستهدف أمن واستقرار مصر العروبة.

وأضاف «صالح»: «نضم صوت ملايين اليمنيين إلى صوت الحق والعقل الذي عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه التاريخي الذي ألقاه أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية والذي وضع فيه النقاط على الحروف.. وشخّص الداء وطالب بكشف من يقف وراء نمو وتزايد هذا النشاط الإرهابي المقيت».

تأتي إشادة «صالح» بالرئيس المصري، بعد أيام من استضافة القاهرة لابن شقيقه «يحي محمد عبدالله صالح»، والذي هاجم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، واصفا له بـ«العدوان»، خلال ندوة نظمتها عدد من الأحزاب اليسارية والناصرية المصرية.

و«يحي صالح» هو شقيق نجل الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، وشغل في السابق أركان حرب للقوات الخاصة (الأمن المركزي)، وبعد إقالته من منصبه بقرار من الرئيس الحالي «عبدربه منصور هادي»، انتقل خارج اليمن، ثم عينه «صالح» عضوا في اللجنة العامة لحزب المؤتمر، وهي أعلى موقع تنظيمي بالحزب.

ولاقت زيارة «يحي صالح»، ونشاطه في مصر ضد التحالف العربي انتقادا واسعا من قبل نشطاء، مستنكرين سماح القاهرة له بالتواجد على أراضيها وهي إحدى الدول المشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين وقوات «صالح».