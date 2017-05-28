حذفت قناة الجزيرة القطرية كاريكاتير “أخبار مفبركة”- حسب ما اعلنت- وذلك نظرا للغط الذي أثاره، وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد بأي حال الإساءة لخادم الحرمين الشريفين، وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد في الماء العكر.

ويظهر في الرسم، الذي أشعل موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، رسما لشخصين، يحمل الأول ملامح الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما يحمل الثاني ملامح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال الأمير والأكاديمي السعودي خالد آل سعود، معلقاً على نشر الرسم “شُلَّت أيدي كُل من يُسيء لإمام المسلمين، وخادم الحرمين الشريفين”.

وعلق الداعية الإماراتي المعروف وسيم يوسف، قائلاً “محشوم #الملك_سلمان .. حفظه الله .. فقناة_الجزيرة زرعت لبث الفتن في الأمة، والإساءة لرموز الأمة وقادتها”.