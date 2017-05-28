أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستخلص الدروس من محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز الماضي، وأنها لن تسمح بتكرارها مرة أخرى.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج إفطار ذوي الشهداء وقدامى المحاربين، الذي نظمته وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، بإسطنبول.

وأضاف أردوغان: “لن نسمح بتكرار محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز فحسب، بل لن نسمح، أيضاً، بتكرار انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، أو عملية 28 فبراير/شباط 1997 (انقلاب ما بعد الحداثة) أو انقلاب 12 مارس/آذار 1971 (ثاني انقلاب عسكري) أو انقلاب 27 مايو/أيار 1960 (أول انقلاب عسكري في تاريخ تركيا)”.

وأشار أردوغان إلى أن محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز جاءت في وقت كان الجميع يعتقد فيه أن حقبة الانقلابات العسكرية في تركيا قد طويت.

ولفت إلى أن مأساة 15 يوليو/تموز (محاولة الانقلاب) تركت آثاراً عميقة في قلب وذاكرة الشعب التركي.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية.

وحاولت عناصر المنظمة الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع..