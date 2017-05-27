أثارت النائبة الكويتية صفاء هاشم الجدل مجددا, عندما استنكرت “استهلاك” المصريين للأرانب في أطعمتهم ، مشددة على ضرورة قيام الحكومة بردة فعل يتناسب مع الحجم الضخم من ذلك الاستهلاك وفقًا لرأيها.

وأكدت النائبة الهاشم أن أبناء الجالية المصرية في الكويت يستهلكون الأرانب بأعداد كبيرة كوجبة غذائية، متسائلة: «لماذا لا تقوم الحكومة بإنتاج الأرانب كمشروع يدعم الاقتصاد؟».

وطالبت «الهاشم» التي تعتبر مقررة اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي، حكومة بلدها بالاستثمار في تربية الأرانب مشيرة الى الجالية المصرية في الكويت يصل عددها إلى 600 ألف مصري و«كلهم يأكلون الأرانب» على حد تعبيرها.

وقالت «الهاشم» في مؤتمرها الصحافي بمجلس الأمة الكويتي الذي انعقد قبل أيام: «لماذا لا تفكر الحكومة الكويتية في تنويع مصادر الأمن الغذائي خاصة تربية الارانب فالجالية المصرية يصل عددها إلى 600 ألف شخص وكلهم يأكلون أرانب وهي موجودة في الجمعيات التعاونية في خيطان والفروانية والسالمية».

وأضافت «الهاشم» : «وهناك تجربة ناجحة في القطاع الخاص الكويتي حيث توجد مزارع انتاج الارانب وحقق أصحابها أرباحا خيالية».

وأشارت إلى أن فروة الأرانب يتم تصديرها لتركيا، مؤكدة أن أحد أصحاب المزارع الكويتيين حقق من خلال هذا المشروع 8 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 24 مليون دولار أمريكي من الأرباح خلال 3 سنوات.