فاجئت أو الـ” Orbit Showtime Network”وهي أكبر شركة تليفزيون بمشاهدة مدفوعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, “المشاهدين”, بحذف قناة “” القطرية من جميع باقاتها.. الامر الذي دفع رواد “تويتر” إلى اطلاق حملة لمقاطعة الشبكة.

 

وانتشرت أخبار حذف الجزيرة من شبكة OSN ذات الملكية المشتركة بين شركة القابضة وشركة مشاريع القابضة، بعد الإعلان عن قرار إماراتي وسعودي بحجب شبكة الجزيرة ومواقع أخرى ثم الإعلان عن حملة حجب أوسع في طالت 21 موقعاً إلكترونيًا منهم شبكة الجزيرة بمواقعها المختلفة .

 

وقد كانت قناة الجزيرة على الرقم 452 ضمن قنوات osn، ليتفاجأ المشتركين خلال الساعات الماضية بعدم وجود القناة وتظهر رسالة بدلاً عنها “لا توجد قناة” .

 

وخلال ساعات تصدر هاشتاج الغيت اشتراكي في OSN تويتر في ، كرد على حذف الجزيرة وموجة الحجب التي بدأت في الإمارات ثم السعودية ثم مصر .

 

يشار إلى أن تويتر يشهد تفاعلًا هائلًا إثر أزمة اختراق وكالة الأنباء القطرية وفبركة تصريحات لأمير قطر، رغم الإعلان القطري المستمر والجازم عن نفي التصريحات وكشف فبركتها .

 

 