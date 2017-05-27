فاجئت شبكة OSN أو الـ” Orbit Showtime Network”وهي أكبر شركة تليفزيون بمشاهدة مدفوعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, “المشاهدين”, بحذف قناة “الجزيرة” القطرية من جميع باقاتها.. الامر الذي دفع رواد “تويتر” إلى اطلاق حملة لمقاطعة الشبكة.

وانتشرت أخبار حذف الجزيرة من شبكة OSN ذات الملكية المشتركة بين شركة السعودية القابضة وشركة مشاريع الكويت القابضة، بعد الإعلان عن قرار إماراتي وسعودي بحجب شبكة الجزيرة ومواقع أخرى ثم الإعلان عن حملة حجب أوسع في مصر طالت 21 موقعاً إلكترونيًا منهم شبكة الجزيرة بمواقعها المختلفة .

وقد كانت قناة الجزيرة على الرقم 452 ضمن قنوات osn، ليتفاجأ المشتركين خلال الساعات الماضية بعدم وجود القناة وتظهر رسالة بدلاً عنها “لا توجد قناة” .

وخلال ساعات تصدر هاشتاج الغيت اشتراكي في OSN تويتر في قطر، كرد على حذف الجزيرة وموجة الحجب التي بدأت في الإمارات ثم السعودية ثم مصر .

يشار إلى أن تويتر يشهد تفاعلًا هائلًا إثر أزمة اختراق وكالة الأنباء القطرية وفبركة تصريحات لأمير قطر، رغم الإعلان القطري المستمر والجازم عن نفي التصريحات وكشف فبركتها .