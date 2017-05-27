قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إنه تخلى عن مطالبته بضرورة تجديد الخطاب الديني وتعديل المناهج من الأفكار المتطرفة، ولم يناشد الأزهر الشريف بطباعة كتب جديدة تحمل الإسلام الوسطي الخالي من الأفكار المتطرفة، مردفًا: “أنا مش عايز حاجة.. أنا عايزكوا تاخدوا بالكو من البلد قبل ما الدم يملأ الشوارع”.

وأضاف خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”: “أن طلبه أصبح يكمن في الحد الأدنى من حفظ النفس وليس حد العقل”، وتابع: “أنا خلاص يئست من كل حاجة.. لا خطاب هيتجدد ولا حاجة هتحصل خالص ومفيش فايدة من تضييع الوقت والجهد في حاجة لن تحدث”.

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