أثارت الحلقة الأولى من برنامج #رامز_تحت_الأرض، والتي استضاف فيها الفنان المصري رامز جلال، الراقصة الإستعراضية فيفي عبده، استياءً كبيراً بين متابعين البرنامج.

وهاجمت فيفي عبده، رامز جلال بكم كبير من الشتائم، وصلت إلى 55 كلمة تم تشفيرها، عقب اكتشافها أنها وقعت ضحية لتنفيذ مقلب كوميدي، وذلك بعد أن فقدت السيطرة على أعصابها ولم تتمالك نفسها أمام الكاميرا.

وتصدر هاشتاغ #رامز_تحت_الأرض موقع التدوينات القصيرة على “تويتر”، بتعليقات الجمهور، التي جاءت في أغلبها ساخرة من رد فعل الفنانة المصرية.

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