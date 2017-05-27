فاجأت فتاة صينية بزي الزفاف لاعبي روما الإيطالي أثناء تدربهم في الصالة الرياضية استعدادًا لليوم الأخير من الدوري الإيطالي، وتقدمت بطلب الزواج من فرانشيسكو توتي، قائد الفريق.

وحضرت الفتاة من جو رونغرونغ من الصين لمشاهدة تدريبات الفريق مع العديد من المشجعين بقميص روما، قبل أن تذهب إلى الحمام وتبدل ملابسها بزي زفاف كانت تخبئه في شنطتها.

وقال موقع النادي على الإنترنت: إن الفتاة التي حملت في يدها لافتة كتب عليها: “أردت أن أتزوج توتي منذ أن كان عمري 12 عامًا”، ارتدت زي الزفاف وفاجأت كل اللاعبين.

وأضافت لموقع النادي: “لقد جئت إلى روما من تشونغتشين وبدأت في متابعة توتي وروما منذ عمر 12 عامًا”.

وأخبرت جو موقع روما الرسمي: “قالها أحد لي مرة، كل السيدات في روما يردن أن تتزوج بناتهن من توتي.. لذلك أردت أن أفعل الشيء نفسه اليوم، وأتيت إلى هنا لأعبّر عن حبي لفرانشيسكو”.

عندما رآها اللاعبون في فستان الزفاف، بدأوا بالصياح ودعاها لوتشيانو سباليتي إلى الدخول للصالة الرياضية لمقابلة اللاعبين رغم غياب توتي، البالغ عمره 40 عامًا، عن تدريبات زملائه، لكنه قابل الفتاة الصينية بعد التدريبات والتقط معها عدة صور.

وأعلن توتي قبل أيام أن مباراة فريقه على أرضه مع جنوى، غدًا الأحد، ستكون الأخيرة له مع النادي بعد 25 عامًا من تمثيله، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية الانتقال إلى فريق آخر بقوله إنه مستعد “لتحدٍ جديد”.

ولم يوضح اللاعب المخضرم أي شيء عن التحدي الجديد سواء كان بالعمل كمسؤول في روما أو باللعب في فريق آخر، وهو الأمر الذي كان من الصعب التفكير فيه بالنسبة لأحد أكثر الرياضيين إخلاصًا.

وكتب توتي في حسابه على تويتر: “بداية من يوم الإثنين سأكون جاهزًا من جديد.. سأكون جاهزًا لتحدٍ جديد.. مباراة روما مع جنوى يوم الأحد 28 مايو 2017 ستمثل آخر مرة أرتدي فيها قميص روما”.