دخل الفنان المصري رامز جلال في نوبة بكاء شديدة خلال حديثه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” معلقًا على الحادث الإرهابي في المنيا.

وقال الفنان المصري في البرنامج الذي يذاع على قناة MBC إن الإرهاب “من المستحيل أن يؤثر على مصر”.

وأضاف إنه تخيل أن يكون أحد أبنائه مكان الضحايا، وهذا ما أثار حزنه الشديد، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن وضع في مثل هذا الموقف، حيث تزامن ظهوره التلفزيوني الذي كان مخططًا له مع الحادث المؤلم، وهو ما جعله لا يرغب بعمل أي شيء.

وأسفر الهجوم المسلح على حافلة كانت تقل أقباطًا بمحافظة المنيا، وسط مصر، صباح الجمعة، عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 24 آخرين، في هجوم إرهابي لاقى إدانة دولية واسعة.