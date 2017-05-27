حجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرؤية عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، متجاهلا إياها، أثناء وقوفه وسط زعماء الدول المشاركة في قمة مجموعة السبعة الكبار، لأخذ صورة جماعية.

وبحسب الفيديو الذي عرضته فضائية “روسيا اليوم”، يعد الموقف المحرج الذي تعرضت له أنجيلا ميركل في قمة السبعة بعد حجب ترامب الرؤية عنها أثناء أخذ الصورة الجماعية خطأ بروتوكوليا، حيث ضاعت ميركل خلف ترامب أثناء حفل التصوير.

وتشمل مجموعة الدول السبع الكبار: “كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية”.