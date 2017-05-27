ألقت السلطات الإسبانية، القبض على عارضة الأزياء النمساوية إليف اكسو، البالغة من العمر 25 عامًا وذلك بعد أن صدمت بسيارتها الفيراري شاحنة في جزيزة ايبيزا، تحت تأثير الكوكايين.

ووفقًا لـ “الديلي ميل”، فإن “الفتاة”، حاولت الهروب على متن طائرة خاصة يملكها صديقها السعودي، بعد أن فرت من موقع الحادث برفقته، وكانت تنوي السفر معه على الطائرة، قبل الحادث، وهو يحمل الجنسية البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سمح للسعودي بمغادرة البلد بعد القبض على الفتاة، التي كانت تقود السيارة تحت تأثير الكوكايين ولم يكن لديها رخصة قيادة، لافتة إلى أن الرجل السعودي يحمل الجنسية البريطانية، ولا تتوافر معلومات كثيرة عنه.

وأكدت “الديلي ميل”، أنهما تركا رجلا آخر في مكان الجريمة، يعتقد أنه سعودي، فيما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وقال شهود عيان، إن الفتاة وصديقها السعودي كانا في طريقهما لاستقلال الطائرة، لكن السلطات تمكنت من توقيف الطائرة والقبض على عارضة الأزياء وسمح للسعودي بالرحيل.